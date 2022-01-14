В школах и садах Бишкека введен запрет на проведение массовых мероприятий

В Кыргызстане образовательные организации работают в штатном режиме в соответствии с алгоритмом, разработанным Министерством образования и Министерством здравоохранения, сообщает республиканский штаб по COVID-19.

Школы, детские сады должны работать при соблюдении общих мер безопасности и гигиены для обеспечения безопасности и здоровья обучающихся, преподавателей и сотрудников. Об этом на брифинге 14 января сообщила начальник управления дошкольного образования и предшкольной подготовки Минобразования Нурзида Касымова.

Обязательно соблюдение санитарных норм:

обеспечение доступа к питьевой воде; обеспечение места для мытья рук; разработка планов/графиков уборки и дезинфекции учебных помещений, санузлов; социальное дистанцирование; запрет на проведение массовых мероприятий: концертов, собраний, праздников и т.д.; проверка температуры на входе, обработка рук санитайзером; ограничить посещение родителями, опекунами.

"Если в образовательной организации будет выявлен один случай заболевания острых вирусных заболеваний, то группа или класс, где зафиксирован случай, уходит на карантин. Если два и более случая – на карантин закрывается вся организация.

В случае обострения эпидситуации совместное решение по каждой организации принимают органы местного самоуправления, региональные центры СЭН и региональные отделы образования", - сообщила Нурзида Касымова.

Отмечается, что решение о переходе на дистанционное обучение принимается также совместно по каждой образовательной организации.