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В школах и садах Бишкека введен запрет на проведение массовых мероприятий

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане образовательные организации работают в штатном режиме в соответствии с алгоритмом, разработанным Министерством образования и Министерством здравоохранения, сообщает республиканский штаб по COVID-19.

Школы, детские сады должны работать при соблюдении общих мер безопасности и гигиены для обеспечения безопасности и здоровья обучающихся, преподавателей и сотрудников. Об этом на брифинге 14 января сообщила начальник управления дошкольного образования и предшкольной подготовки Минобразования Нурзида Касымова.

Обязательно соблюдение санитарных норм:

  1. обеспечение доступа к питьевой воде;
  2. обеспечение места для мытья рук;
  3. разработка планов/графиков уборки и дезинфекции учебных помещений, санузлов;
  4. социальное дистанцирование;
  5. запрет на проведение массовых мероприятий: концертов, собраний, праздников и т.д.;
  6. проверка температуры на входе, обработка рук санитайзером;
  7. ограничить посещение родителями, опекунами.

"Если в образовательной организации будет выявлен один случай заболевания острых вирусных заболеваний, то группа или класс, где зафиксирован случай, уходит на карантин. Если два и более случая – на карантин закрывается вся организация.

В случае обострения эпидситуации совместное решение по каждой организации принимают органы местного самоуправления, региональные центры СЭН и региональные отделы образования", - сообщила Нурзида Касымова.

Отмечается, что решение о переходе на дистанционное обучение принимается также совместно по каждой образовательной организации.


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URL: https://www.vb.kg/412431
Теги:
детский сад, образование, школа, Бишкек, коронавирус, COVID-19
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