Распыление омикрон-штамма с самолетов - фейк!

Департамент гражданской авиации при МТиК убедительно просит граждан не распространять ложную информацию. Распыление омикрон-штамма коронавируса с самолетов – это фейк. Об этом сообщает пресс-служба МТиК.

Касательно некого распространяемого видео о распылении штамма "омикрон" с самолетов воздушным путем, организация заявляет следующее. В конце декабря 2021 года в аэропортах Бишкека и Оша наблюдался густой туман. Видимость была 200 метров с кратковременным улучшением. Из-за этого нарушился график вылетов и приема самолетов в аэропорту "Манас". Воздушные суда вынуждены были кружить над городом на высоте 1800-7000 метров и ждать посадки, либо перенаправления на запасные аэродромы.

Важно отметить, согласно схемам захода на посадку существуют специальные отведенные зоны ожидания. Севернее 40 километров от Бишкека находилось более чем шесть воздушных судов, ожидающих своей очереди на посадку. Видимый же в воздухе след, состоящий из сконденсированной влаги (капель или ледяных кристаллов), возник в атмосфере за движущимися воздушными судами. Это явление наблюдается наиболее часто в верхних слоях тропосферы. В дальнейшем северным потоком на высотах конденсационный след от воздушных судов сместился к Бишкеку.

Департамент сообщает, что установленных маршрутов и воздушных трасс над кыргызской столицей нет, и убедительно просит граждан не распространять фейковую информацию.

Минздрав также доводит до сведения кыргызстанцев, что так называемые следы в небе не являются показателями распространения коронавирусной инфекции. Ультрафиолетовое излучение солнечного спектра быстро и эффективно уничтожает вирус, коронавирусная инфекция не устойчива во внешней среде.

COVID-19 передается воздушно-капельным путем, то есть, когда в дыхательные пути здорового человека попадают капли, выделяемые из дыхательных путей больного, например, при кашле, чихании или при общении. Чтобы заразиться коронавирусом, нужны определенные условия, такие как нахождение в закрытых помещениях без средств индивидуальной защиты. Заразиться можно, прикоснувшись к зараженной поверхности, а затем к глазам, рту или носу, то есть при несоблюдении простых мер гигиены.