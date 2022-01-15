Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 96.57 - 98.07

Оргтехнику почти на миллион сомов закупят для двух школ и детского сада

175  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Две школы и один детский сад, расположенные в Свердловском районе кыргызской столицы, получат новую оргтехнику на сумму 999,6 тысячи сомов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Глава Свердловского района Бахтияр Карамшаков вручил представителям дошкольной образовательной организации №14 сертификат на закупку видеонаблюдения. Из резервного фонда акимиата для этого детского сада были также выделены финансовые средства на приобретение видеокамеры. А еще планируется закупка 22 компьютеров для средних общеобразовательных школ № 45 и № 94.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412437
Теги:
детский сад, Свердловский район, школа, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  