В Баткенской области оптимизируют организации противотуберкулезной службы

В целях реализации распоряжения правительства Кыргызской Республики "Об оптимизации противотуберкулезной помощи в КР на 2017-2026 годы", совершенствования системы противотуберкулезной помощи, предоставляемой населению, Министерством здравоохранения принято решение об оптимизации организаций противотуберкулезной службы Баткенской области. Об этом сообщает Минздрав.

Анализ эффективности коечного фонда противотуберкулезных организаций здравоохранения Баткенской области, предоставляющих услуги туберкулезным больным, показал необходимость оптимизации и реструктуризации. Использование коечного фонда неэффективное, есть организации с финансовыми рисками, некоторые стационары не соответствуют нормам инфекционного контроля.

Минздравом было издано несколько приказов. Ликвидирована Противотуберкулезная межрайонная больница города Кызыл-Кия. На базе ее здания будет открыто инфекционное отделение Центра общеврачебной практики. Во втором здании разместится Группа семейных врачей Кызыл-Кйиского ЦОВП. На базе еще одного здания ликвидируемой больницы, расположенного в селе Кызыл-Булак, откроют инфекционное отделение Кадамжайского Центра общеврачебной практики.

Перепрофилировано в инфекционное отделение будет и противотуберкулезное отделение ЦОВП в Сулюкте.

Оптимизация должна привести к экономии средств. Деньги останутся в системе здравоохранения и будут направлены на закупку противотуберкулезных препаратов, усиление первичной медико-санитарной помощи, улучшение инфраструктуры других существующих противотуберкулезных организаций (ремонт, закупку необходимого оборудования, реагентов) и прочие нужды.