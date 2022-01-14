В КР внедрят новую модель преодоления бедности – "Продукты в обмен на труд"

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев встретился с временно исполняющим обязанности Странового директора Всемирной продовольственной программы ООН в Кыргызской Республике Рамом Сараванамутту.

"Модель помощи нуждающимся семьям "Продукты в обмен на труд", которая сегодня внедряется по всему миру, - это итог работы странового офиса Всемирной продовольственной ООН в Кыргызстане. Программа показала свою эффективность в республике. Теперь Министерство труда, социального обеспечения и миграции совместно с ВПП ООН приступает к внедрению новых механизмов вывода из бедности. Мы будем переходить от пассивных форм помощи к активным, когда малоимущим семьям предлагаются инструменты и материальная поддержка для открытия бизнеса, ведения собственного хозяйства", - сказал Кудайберген Базарбаев.

На встрече отмечалось, что активные меры социальной защиты предполагают мобилизацию населения для развития устойчивой сельской и сельскохозяйственной инфраструктуры и общественных активов, доходоприносящей деятельности (овощеводство, садоводство, рыбоводство, агролесоводство, производство кормов, переработка продукции) и профессионально-технического обучения.

Всемирная продовольственная программа в сотрудничестве с Министерством труда, социального обеспечения и миграции и другими партнерами запустила государственную программу краткосрочных тренингов и консультаций. В основном это сельскохозяйственное направление - животноводство, растениеводство, хранение и переработка сельхозпродукции.

На сегодняшний день программа обучения включает 68 практических курсов, преподавание которых осуществляется через профессиональные лицеи.

Также ВПП ООН помогает мелким фермерам в целевых районах открывать свой бизнес, например, по переработке сельскохозяйственной продукции в соответствии с требованиями рынка и местными возможностями. В целом, сотрудничество ВПП ООН с Кыргызстаном предполагает улучшение условий жизни малоимущих семей через рост производительности труда в сельском хозяйстве.