В Бишкеке завершилась неделя Франкофонии, которая объединила любителей и ценителей французского языка и культуры в нашей стране. Все участники приняли участие в различных мероприятиях, организованных посольством Франции в Кыргызстане, Французским альянсом в Бишкеке и др.

На закрытии торжества состоялся концерт, где выступили воспитанники центральной детской музыкальной школы им. П. Ф. Шубина. Юные музыканты исполнили известные кыргызские и французские композиции. Ведущей мероприятия была 10-летняя ученица школы Жамиля Оторбаева, умение которой вести себя на сцене отметили многие зрители. В конце выступления все аплодировали участникам стоя.

Завершилась неделя вручением ценных призов победителям конкурсов, которые проводились в рамках Франконфонии.