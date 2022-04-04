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В Бишкеке завершилась неделя Франкофонии

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке завершилась неделя Франкофонии, которая объединила любителей и ценителей французского языка и культуры в нашей стране. Все участники приняли участие в различных мероприятиях, организованных посольством Франции в Кыргызстане, Французским альянсом в Бишкеке и др.

На закрытии торжества состоялся концерт, где выступили воспитанники центральной детской музыкальной школы им. П. Ф. Шубина. Юные музыканты исполнили известные кыргызские и французские композиции. Ведущей мероприятия была 10-летняя ученица школы Жамиля Оторбаева, умение которой вести себя на сцене отметили многие зрители. В конце выступления все аплодировали участникам стоя.

Завершилась неделя вручением ценных призов победителям конкурсов, которые проводились в рамках Франконфонии.


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URL: https://www.vb.kg/412446
Теги:
музыка, Франция, культура, Кыргызстан
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