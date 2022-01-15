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"Крестный отец" после трехлетней реставрации выйдет в повторный прокат

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- Назгуль Абдыразакова
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Картина Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец" выйдет в повторный ограниченный прокат 24 февраля в честь 50-летия выпуска первой части, сообщили в компании "Централ Партнершип" со ссылкой на Paramount Pictures.

Перед этим все части трилогии прошли трехлетнюю тщательную реставрацию, которую студия Paramount и продюсерская компания Копполы American Zoetrope под руководством самого режиссера. За основу была взята реставрация 2007 года, которую провел историк кино Роберт Харрис. В рамках новых работ реставраторы стремились адаптировать материал к современным технологиям, сохранив оригинальное визуальное воплощение и дух картин.

Как отметил режиссер картины Фрэнсис Форд Коппола, слова которого привели в пресс-службе, "особую гордость вызывает у меня тот факт, что в релиз-посвящение 50-летию проекта включен фильм "Крестный отец. Эпилог: Смерть Майкла Корлеоне", поскольку он отражает наше с Марио Пьюзо (автор романа - ИФ) оригинальное видение завершения нашей эпической трилогии".

Источник: "Интерфакс"


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URL: https://www.vb.kg/412447
Теги:
Италия, США, фильм
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