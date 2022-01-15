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Кыргызстанские чемпионы и их тренеры получили квартиры

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- Назгуль Абдыразакова
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В рамках чемпионата КР по вольной борьбе состоялась официальная церемония чествования Олимпийских призеров и призеров чемпионата мира. Президент федерации Мелис Турганбаев вручил ключи от квартир Айсулуу Тыныбековой, Мээрим Жуманазаровой и Айпери Медет кызы, также 2-х комнатной квартиры чемпиону Мира по вольной борьбе Эрназару Акматаливу и 1-ком. квартиры серебряному призеру чемпионата мира Бекболоту Мырзаназар уулу.

Кроме этого главные и старшие тренера Руслан Маджинов, Ислам Тазабеков и Нурлат Такиров получили денежные призы.

Вице-президент женской борьбы Динара Исаева вручила ключи от квартир главному тренеру женской сборной команды Нурбеку Изабекову и Айсулуу Тыныбековой. Также президент ассоциации "Дордой" Аскар Салымбеков подарил однокомнатную квартиру бронзовому призеру чемпионата Мира по вольной борьбе Алибеку Осмонову. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным 13 января в рамках чемпионата КР по вольной борьбе состоялась церемония открытия и официальная церемония чествования Олимпийских призеров и призеров чемпионата Мира. На открытии принимали участие министр Культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов, директор Департамента физической культуры и спорта Канат Шабданбаев, директор Дирекции по олимпийским видам спорта Нурланбек Исмаилов, президент Федерации борьбы Кыргызской Республики Мелис Турганбаев, приглашенные гости, тренеры, спортсмены и спонсоры чемпионата.

Приветствуя всех участников и гостей Азамат Жаманкулов отметил, что, 2021 году было много побед в спорте, особенности в спортивной борьбе.

"Победы наших борцов доказывает, что спортивная борьба с каждым годом развивается в стране и мы надеемся, что 2024 году в Париже у нас будет долгожданная золотая медаль" -сказал министр, - говорится в сообщении министерства.


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URL: https://www.vb.kg/412449
Теги:
Айсулуу Тыныбекова, Министерство культуры и туризма, чемпионат
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