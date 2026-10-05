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Шон Стрикленд согласился на реванш с Нассурдином Имавовым

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- Самуэль Деди Ирие
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Чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд близок к соглашению о реванше с Нассурдином Имавовым. Поединок станет следующей защитой титула для американца, однако стороны пока продолжают согласование финансовых условий контракта.

Стрикленд подтвердил, что организация боя находится на финальной стадии, и для окончательного оформления сделки осталось уладить вопрос гонораров.

Спортсмены уже встречались в октагоне в январе 2023 года - тогда Стрикленд, принявший поединок на коротком уведомлении, одержал победу единогласным решением судей. Вторая встреча соперников пройдет с максимально высокими ставками: на кону будет стоять чемпионский пояс в среднем весе.

Со времени первого боя оба бойца заметно изменили свое положение в дивизионе. Стрикленд успел завоевать титул, уступить его и снова вернуть себе статус чемпиона. Имавов, в свою очередь, набрал мощный ход: представитель Франции одержал победы над топовыми оппонентами и подходит к потенциальному реваншу на серии из пяти побед подряд.

За развитием событий активно следит и Хамзат Чимаев, который уже заявил о готовности встретиться с победителем этого противостояния.

Официальный анонс боя Стрикленд - Имавов ожидается сразу после завершения переговоров.


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URL: https://www.vb.kg/462050
Теги:
смешанные бои
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