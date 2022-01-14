Талант Талипов: В Казахстане мы не снимали бронежилеты

Военнослужащих, принимавших участие в миссии ОДКБ в Казахстане, сегодня в Токмоке приветствовали заместитель министра обороны КР Алмазбек Карасартов, мэр Токмока Урмат Самаев, а также военные атташе Казахстана и России, которые в своих выступлениях поблагодарили наших миротворцев за то, что они помогли соседям справиться со сложной ситуацией.

Заместитель командира кыргызского миротворческого контингента Талант Талипов рассказал, что весь период службы в Казахстане они не снимали бронежилеты, так как понимали всю ответственность своей службы по охране ТЭЦ-2.

В этой связи командование сделало для себя выводы по результатам командировки наших военнослужащих. Например, как выяснилось, нужно обеспечение армии новейшими средствами связи для более эффективной координации действий войск.

На плацу пока звучали слова благодарности, жены с детьми военнослужащих терпеливо ждали, когда им позволят обнять своих мужчин. Женщины, закрываясь от солнца, пытались разглядеть своих мужей, а некоторые дети начинали плакать, поскольку, увидев отцов, не понимали, почему мамы их к ним не пускают. После марша семьи, наконец, воссоединились. Эмоциям не было предела.

"Мы понимали, что дома ждут жены и дети. У меня шестеро детей и потому еще больше хотелось, чтобы в Казахстане воцарился мир", рассказал один из миротворцев.