На первом заседании кабмина КР в 2022 рассмотрен ряд важных вопросов

Состоялось первое заседание кабинета министров в 2022 году, об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, премьер-министр Акылбек Жапаров выступил с докладом о финансово-экономических итогах прошедшего года.

"В ходе заседания были рассмотрены проекты решений относительно порядка предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности, по вопросам соблюдения требований весогабаритных параметров транспортных средств, мер по совершенствованию национальной системы экспортного контроля.

Члены кабмина одобрили проект решения о введении временного запрета на реэкспорт перечня лекарственных средств и медицинских изделий для лечения COVID-19. По данным министерства здравоохранения, в связи с затяжным характером пандемии коронавирусной инфекции во всех странах мира, а также с учетом импортозависимости республики по лекарственным средствам и медицинским изделиям, необходимо продлить действие запрета еще на 6 месяцев.

Одобрен проект законодательных изменений, предусматривающих введение платы на основе разрешения на тонировку боковых стекол передних дверей автомобилей. Размер и порядок уплаты сбора будет определен кабмином после вступления в силу закона.

Решением кабинета министров 2858 постановлений утратили силу в рамках инвентаризации нормативных правовых актов.

Кроме того, принято положение о государственном учреждении "Инновационный центр" при Государственном агентстве интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики.

Также на заседании кабмина временный внешний управляющий закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компани" Тенгиз Болтурук представил отчет по результатам деятельности на золоторудном месторождении за 2021 год", - говорится в сообщении кабмина.