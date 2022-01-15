Руслан Казакбаев и Терхи Хакалой обсудили ситуацию по Казахстану

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев провел телефонную беседу со Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Терхи Хакалой.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о развитии ситуации в Казахстане. Отмечены усилия руководства и народа Кыргызстана по поддержке братского народа Казахстана в урегулировании кризиса и обеспечения стабильности в стране.

При обсуждении вопросов двусторонней повестки дня подтвержден настрой сторон на последовательную реализацию договоренностей и планов на ближайшую перспективу в целях расширения и укрепления партнерства и сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским Союзом. Речь идет об обмене визитами на высоком и высшем уровнях, подписании Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, проектно-программного взаимодействия в рамках Многолетней индикативной программы.