Образован центр трудоустройства граждан за рубежом

Кабинетом министров КР принято решение об образовании Центра трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, это решение направлено на защиту прав и интересов трудящихся-мигрантов и членов их семей.

"Центр трудоустройства граждан за рубежом будет являться подведомственным подразделением Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР", - говорится в сообщении кабмина.