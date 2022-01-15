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Образован центр трудоустройства граждан за рубежом

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- Назгуль Абдыразакова
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Кабинетом министров КР принято решение об образовании Центра трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, это решение направлено на защиту прав и интересов трудящихся-мигрантов и членов их семей.

"Центр трудоустройства граждан за рубежом будет являться подведомственным подразделением Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР", - говорится в сообщении кабмина.


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URL: https://www.vb.kg/412456
Теги:
трудоустройство, Кабинет министров
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