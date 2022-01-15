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Муниципальные парковки работают в штатном режиме

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- Назгуль Абдыразакова
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До реализации проекта ГЧП (государственно-частное партнёрство) по организации платных муниципальных парковок и стоянок на территории города Бишкек муниципальные парковки работают в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, 15 января все парковки на службе у горожан. Также парковки будут работать 26 февраля и 26 марта.

График работы с 8:00 до 20:00 часов вечера стоимость пребывания на муниципальных парковках составляет 25 сомов.

Муниципальные парковки расположены по адресам:

-отрезок улицы Киевской от Молодой Гвардия до Кулиева;

-отрезок улицы Бейшеналиевой от Московской до Рыскулова;

-отрезок улицы Токтогула от Молодой Гвардии до моста реки Ала-Арча;

-отрезок улицы Кулиева от Токтогула до Чуй;

-отрезок улицы Безымянная от Юнусалиева до Жукеева-Пудовкина;

-отрезок улицы Жукеева-Пудовкина от Безымянной до Суеркулова;

-отрезок улицы Суеркулова (ул. Жукеева-Пудовкина);

-отрезок улицы Юнусалиева (ул. Суеркулова);

-отрезок улицы Кулатова (ул. Матросова);

-отрезок улицы Суюмбаева от Чуй до Огонбаева;

-отрезок улицы Исанова от Чуй до Киевской;

-отрезок улицы Ибраимова от Московской до Токтогула;

-переулок Клубный (р-к Сары-Озон )

-отрезок улицы Курманжан-Датка от Жибек-Жолу до Славянского;

-ул.Токтогула ТЦ "Мото"

-отрезок улицы Шопокова от Московской до Фрунзе;

-отрезок улицы Бобулова от Чуй до Пушкина;

-Рынок "Мадина" (новая дорога);

-отрезок улицы Боконбаева от Абдрахманова до Усенбаева;

-отрезок улицы Киевской от Манаса до Керимбекова;

-отрезок улицы Киевская от Исанова до Тоголок Молдо;

-отрезок улицы Шопокова от Фрунзе до Жибек Жолу;

-ул. Московская – ул. Усенбаева;

-отрезок улицы Токтогула от М.Гвардия до Уметалиева.

"Наши операторы одеты в специальный жилет с логотипом МП "Бишкекские парковки и стоянки" и имеют при себе специальные бейджики, обязательно выдают талон с печатью об оплате.

Напомним, что мэрия города Бишкек и Центр ГЧП

готовы рассмотреть любые предложения и идеи потенциальных операторов или частных партнеров, которые помогут разрешить вышеуказанные проблемы и достичь планируемых целей, успешно внедрить проект на территории города Бишкек, учитывая, что он будет первым подобным проектом на территории республики. Заявки и предложения принимаются до 30 января 2022 года по адресам: dei@meria.kg", -говорится в сообщении муниципалитета.


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URL: https://www.vb.kg/412458
Теги:
мэрия, парковка, Бишкек
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