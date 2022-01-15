До реализации проекта ГЧП (государственно-частное партнёрство) по организации платных муниципальных парковок и стоянок на территории города Бишкек муниципальные парковки работают в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
По ее данным, 15 января все парковки на службе у горожан. Также парковки будут работать 26 февраля и 26 марта.
График работы с 8:00 до 20:00 часов вечера стоимость пребывания на муниципальных парковках составляет 25 сомов.
Муниципальные парковки расположены по адресам:
-отрезок улицы Киевской от Молодой Гвардия до Кулиева;
-отрезок улицы Бейшеналиевой от Московской до Рыскулова;
-отрезок улицы Токтогула от Молодой Гвардии до моста реки Ала-Арча;
-отрезок улицы Кулиева от Токтогула до Чуй;
-отрезок улицы Безымянная от Юнусалиева до Жукеева-Пудовкина;
-отрезок улицы Жукеева-Пудовкина от Безымянной до Суеркулова;
-отрезок улицы Суеркулова (ул. Жукеева-Пудовкина);
-отрезок улицы Юнусалиева (ул. Суеркулова);
-отрезок улицы Кулатова (ул. Матросова);
-отрезок улицы Суюмбаева от Чуй до Огонбаева;
-отрезок улицы Исанова от Чуй до Киевской;
-отрезок улицы Ибраимова от Московской до Токтогула;
-переулок Клубный (р-к Сары-Озон )
-отрезок улицы Курманжан-Датка от Жибек-Жолу до Славянского;
-ул.Токтогула ТЦ "Мото"
-отрезок улицы Шопокова от Московской до Фрунзе;
-отрезок улицы Бобулова от Чуй до Пушкина;
-Рынок "Мадина" (новая дорога);
-отрезок улицы Боконбаева от Абдрахманова до Усенбаева;
-отрезок улицы Киевской от Манаса до Керимбекова;
-отрезок улицы Киевская от Исанова до Тоголок Молдо;
-отрезок улицы Шопокова от Фрунзе до Жибек Жолу;
-ул. Московская – ул. Усенбаева;
-отрезок улицы Токтогула от М.Гвардия до Уметалиева.
"Наши операторы одеты в специальный жилет с логотипом МП "Бишкекские парковки и стоянки" и имеют при себе специальные бейджики, обязательно выдают талон с печатью об оплате.
Напомним, что мэрия города Бишкек и Центр ГЧП
готовы рассмотреть любые предложения и идеи потенциальных операторов или частных партнеров, которые помогут разрешить вышеуказанные проблемы и достичь планируемых целей, успешно внедрить проект на территории города Бишкек, учитывая, что он будет первым подобным проектом на территории республики. Заявки и предложения принимаются до 30 января 2022 года по адресам: dei@meria.kg", -говорится в сообщении муниципалитета.