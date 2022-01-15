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Какие нарушения правил благоустройства выявили в столице

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- Назгуль Абдыразакова
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Санитарно-экологическая инспекция муниципалитета вновь выявила нарушителей правил благоустройства Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба столицы.

По ее данным за повреждение дорожного сооружения по статье 177 Кодекса КР "О правонарушениях" в размере от 5 тысяч 500 сомов понесет ответственность горожанин Тукаев Д., проживающий по улице Жукеева-Пудовкина.

"За несоблюдение чистоты и порядка на прилегающей территории по статье 114 штраф в три тысячи сомов грозит горожанину Бурдасов П.(проспект Ч.Айтматова), парикмахерской в жилмассиве "Келечек", автомойке по улице Махатма Ганди, салону красоты по проспекту Ч.Айтматова №54.

За выемку грунта по улице Суюмбаева №142 зафиксирован факт со стороны компании "Северэлектро", они ответят по части 2 статьи 179 со штрафом в 17 тысяч сомов. Однако компания не признала вину. Дело рассмотрит административная комиссия и в положительном случае вынесет постановление" -говорится в сообщении муниципалитета.

По вопросам нарушения правил благоустройства Бишкека мэрия просит обращаться по телефонам:

По Свердловскому району: 0551551745;

По Октябрьскому району: 0505523832;

По Первомайскому району: 0555404818;

По Ленинскому району: 0554222213.


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URL: https://www.vb.kg/412460
Теги:
благоустройство, Бишкек, мэрия
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