Перед протестами Штаты начали учить Казахстан демократии

США – один из крупнейших международных инвесторов в Казахстан, в частности в нефтегазовый сектор страны. Поэтому в Казахстане активно и свободно работают такие институты развития демократии как USAID и ведутся программы американского госдепартамента. Словом, всё похоже на то, что было у Лукашенко перед августом 2020-го, пишет издание Octagon.media.

Как отмечается, одна из программ – Support for Freedom of Association in Kazakhstan. Ранее грантов с аналогичным названием США никогда не проводили. В её рамках 750 тыс. долларов выделено на поддержку свободы собраний с акцентом на регионы. Проект курирует Бюро по демократии, правам человека и труду Госдепартамента США. В документации подчёркивается, что в 2019 году президент Токаев провозгласил концепцию "слушающего государства", поэтому нужно продолжать развивать нетворкинг.

Другой грант – построение сетей защитников прав человека. USAID какого-то секретного персонажа (указано именно "Undisclosed", такого прямого указания в базе практически не встречается) передислоцировало в декабре 2021 года в Алматы, выплатив ему премию в 45 тыс. долларов.

Интересно, что в захваченном повстанцами городе Алматы находится не только важный межрегиональный офис USAID, через который проводятся также проекты по Узбекистану, Туркменистану и Киргизстану. Там также базируется Kazcent – активно работающий филиал натовской программы "Партнёрство во имя мира". Госдеп США построит для Kazcent конференц-центр.

Казахстан на седьмом месте в мире по уровню самоубийств на душу населения, подчеркивают американские дипломаты в конкурсных заданиях. Поэтому Штаты в 2021 году выполняли в этой стране программу по борьбе с суицидами. Кампания распространилась на десятки тысяч казахстанцев.

Госдеп старается охватить как можно больше проблемных точек страны, в которой ему позволяют работать на широкую ногу. В декабрьской грантовой документации на 741 тыс. долларов США прописывают, что работа по проекту будет стимулировать власти Казахстана менять законы по части религиозных свобод. Американские стандарты (в данном случае религиозных свобод) неизменно формулируются и преподносятся как "международные".

Также Штаты проводят медиакампанию по пропаганде возобновляемых источников энергии – тренинги журналистов для более грамотных заметок о "низкоуглеродном будущем", открывают американские центры в основных городах страны, ищут активную молодёжь, лидеров и инфлюенсеров через программу Go Viral.