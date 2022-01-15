Ликвидированы противотуберкулезные больницы в Узгене и Ноокате

Согласно приказам министерства здравоохранения КР проведена оптимизация коечного фонда противотуберкулезных организаций Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, ликвидированы Узгенская и Ноокатская противотуберкулезные больницы, на базе их зданий будут открыты инфекционные отделения.

"Данная работа проводится в целях реализации распоряжения правительства Кыргызской Республики от 2017 года "Об оптимизации противотуберкулезной помощи в КР на 2017-2026 гг.", совершенствования системы противотуберкулезной помощи предоставляемой населению.

Отмечаем, что согласно проведенному анализу проведение оптимизации приведет к экономии средств. Эти денежные средства останутся в системе здравоохранения и будут направлены на закупку противотуберкулёзных препаратов, усиление первичной медико-санитарной помощи, улучшение инфраструктуры других существующих противотуберкулезных организаций (ремонт, закупка необходимого оборудования, реагентов) и др.-говорится в сообщении Минздрава.