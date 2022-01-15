Сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" планируют высадить более 1000 хвойных растений. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекской мэрии.

По ее данным, в настоящее время зимние посадки завершены по улицам: Курманжан Датка, проспект Чуй, Чолпон-Атинская, Логвиненко и Орозбекова, Масалиева-Айтматова, Гагарина и будут далее продолжены на улицах столицы.

"МП "Бишкекзеленхоз" проводит ручную обрезку деревьев на улицах 7-Апреля, А.Токомбаева. Также по улицам Фрунзе, Логвиненко, Орозбекова, Абдрахманова сотрудники предприятия, понижают и устраивают газоны, делая их более практичными для полива и дальнейшей посадки.

Благодаря теплой температуре воздуха посажено 40 деревьев - катальп на улице Логвиненко.

Напомним, что хвойные деревья выделяют фитонциды, которые положительно влияют на процесс обеззараживания воздуха и организм человека, это очень важно, в особенности, в местах высокой концентрации машин и пешеходов. Посадочный материал выращен в питомнике предприятия"- говорится в сообщении муниципалитета.