Столичная мэрия планирует закупить спецтехнику для безопасности дворников

В качестве эксперимента для уборки трасс МП "Тазалык" закупит один грузовой электромобиль – уборщик марки KAMI. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, KAMI NIMBLE – это современный экологичный городской грузовик, который обеспечит максимальное качество и практичность, в нем совмещены грузоподъёмность и небольшие габариты. Длина машины 423 см, размер кузова 270см×160 см, грузоподъемность 700 кг.

"Спецтехника создаст безопасные условия дворникам, которые работают вдоль трасс и дорог и сэкономит топливо. Одного заряда хватит, чтобы убрать 110 км территории.

Муниципалитет Бишкека также поддержит отечественное производство, ведь данный вид техники собирается в Бишкеке.

После прохождения тестовых испытаний мэрия Бишкека планирует массовую закупку таких механизированных помощников, -говорится в сообщении муниципалитета.

Мэрия просит автолюбителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и с осторожностью проезжать те участки, где работают сотрудники "Тазалыка".