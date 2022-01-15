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В столице засняли исчезающий вид птицы –балобана

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке засняли на камеру исчезающий вид птицы из семейства соколиных –балобана. Об этом передает телеграм-канал Сейчас KG.

Справка: Балобан - это исчезающий вид птицы, занесенный в Красную книгу. Вид хищных птиц семейства соколиных. В России и Казахстане - редкий гнездящийся, кочующий, в некоторые годы частично оседлый вид. Местом его обитания считается европейский континент от Восточной части до Центральной, включая лесостепи, окраины лесов, предгорья, склоны южных гор. Ареал занимает обширную территорию, начиная с Венгрии, заканчивая Забайкальем. Эти птицы очень высоко ценятся и используются в соколиной охоте, в арабских странах готовы выкладывать баснословные суммы за эту птицу.


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URL: https://www.vb.kg/412473
Теги:
Красная книга, Бишкек
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