Жириновский описал судьбу Назарбаева фразой "давно умер и похоронили"

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев давно умер и был похоронен. На эту мысль политика натолкнуло то, что экс-глава государства давно не появлялся на публике. Возможную судьбу Назарбаева он описал в эфире радио "Комсомольская правда".

"Я думаю, умер давно. Давно умер и похоронили. Мусульмане хоронят в тот же день. Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается", - пояснил свои слова Жириновский. Он также добавил, что бывший председатель комитета госбезопасности (КНБ) Карим Максимов был сразу арестован.

Политик отметил, что такое развитие событий "на Востоке в порядке вещей". Поскольку против Назарбаева массово выступил народ, от экс-президента могли попросту избавиться.

Источник: lenta.ru