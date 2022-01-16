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С момента трагедии в Дачи-Су прошло 5 лет

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- Назгуль Абдыразакова
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В этом году исполняется 5 лет с момента крушения самолета Boeing 747. 16 января 2017 года авиационное судно рухнуло на дачный посёлок Дачи-Су Чуйской области

Справочно: Катастрофа Boeing 747 под Бишкеком - авиационная катастрофа, произошедшая в понедельник 16 января 2017 года. Грузовой самолёт Boeing 747-412F-SCD авиакомпании ACT Airlines совершал плановый рейс TK6491 для авиакомпании Turkish Airlines по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, но при заходе на посадку в бишкекском аэропорту Манас рухнул на дачный посёлок Дачи-Су (Сокулукский район Чуйской области). В катастрофе погибли 39 человек - все 4 члена экипажа на борту самолёта и 35 местных жителей на земле. Катастрофа рейса 6491 стала второй по масштабам авиакатастрофой в истории Кыргызстана (после катастрофы Boeing 737 под Бишкеком), а также крупнейшей авиакатастрофой с жертвами на земле (с 2008 года).


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URL: https://www.vb.kg/412483
Теги:
авиакатастрофа, самолеты, Аэропорт "Манас"
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