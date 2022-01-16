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Чжан Имоу: Самым ярким зрелищем на открытии Олимпиады станет зажжение огня

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- Нина Ничипорова
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Чжан Имоу, который был главным постановщиком церемоний открытия и закрытия летних Олимпийских игр в 2008 году в Пекине, является режиссером-постановщиком и церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине в 2022 году. Чжан Имоу станет первым в мире режиссером церемоний открытия и закрытия двух Олимпиад – летних и зимних.

По концепции дизайна, как сообщает "Жэньминь жибао", в этот раз Чжан Имоу использовал "весну" в качестве элемента. Она олицетворяет позитивный и оптимистичный настрой, а также перекликается с тематическим лозунгом зимней Олимпиады "Вместе ради общего будущего". Совмещая концепции научно-технологических инноваций, защиты окружающей среды и спортивного здоровья, Китай приложит усилия для представления миру романтичного, красивого и душевного мероприятия.

Пресс-секретарь оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине Чжао Вэйдун отметил, что репетиции и постановка церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине проходят упорядоченно. Учитывая температуру воздуха и профилактику эпидемии, были внесены некоторые коррективы в продолжительность и структуру церемонии открытия, время выступлений было сокращено до 100 минут. Художественные выступления и обряды будут объединены воедино, количество актеров составит около 3 тыс. человек.

По словам Чжан Имоу, самой яркой особенностью церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине в 2022 году станет номер с зажжением огня. "Способ зажжения огня, и даже держатель для факела являются нашей самой смелой разработкой и преобразованием, которых еще не было в 100-летней истории Олимпийских игр", - отметил Чжан Имоу.

72-летний Чжан Имоу постоянно достигает новых профессиональных успехов. Он является международно-известным режиссером, его работы, включая кинофильм "Красный гаолян", пользуются популярностью по всему миру. Кроме постановки церемоний открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр в 2008 году в Пекине, Чжан Имоу также работал над 8-минутными представлениями на церемониях закрытия Олимпийских игр в Афинах в 2004 году и церемонии передачи флага на закрытии Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году.


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URL: https://www.vb.kg/412486
Теги:
Китай, технологии, режиссер, Олимпийские игры
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