Кыргызстанцы застревают на погранпостах Казахстана

Казахские пограничники тщательно допрашивают, обыскивают и часами держат кыргызстанцев, которые хотят пройти на Родину. Об этом на своей странице в соцсети написал кыргызский журналист Семетей Аманбеков.

- Меня несколько часов допрашивали, зачем я прибыл в Казахстан, что делал в последние дни, - рассказал кыргызстанец Айбек (фамилию назвать отказался). - Я рассказал, что работал в Алматы, на рынке, торговал на оптовом рынке сладостями. В дни беспорядков сидел дома. Потом пришел другой пограничник и снова задавал те же вопросы и так несколько часов. После нескольких часов унижений, наконец, выпустили. Но на границе образовалась огромная очередь, многие эвакуированные кыргызстанцы застряли на границе.

И это при том, что мы всячески помогаем казахстанцам: жилье, еда, дорога, всем чем можем! Знайте братья-казахи, не кыргызы вам враги!", - написал он.