Врачи медцентра в Алматы не дали умереть людям без почек

В связи с последними событиями в Казахстане на страницах СМИ все чаще появляются статьи про тех людей, которые спасали раненых, прятали у себя пострадавших, делились хлебом, отбивались от мародеров, отстаивали свои села. Все эти люди, безусловно, герои.

Но именно сейчас все мы так нуждаемся в добрых историях простых казахстанцев, всех кто оказался там в это трудное время, которые помогали друг другу в эти сложные дни. Поэтому мы размещаем у нас рассказ врача гемодиализного центра Алматы Акмарал Нурмухамедова, который был опубликован на [urlhttps://tengrinews.kz/]TengriMIX[/url]. Врачи понимали, что их пациенты могли оказаться между жизнью и смертью, если бы их больница прекратила работу. И сделали все чтобы они выжили.

"Рабочий день коллектива гемодиализного центра начинается в 6 утра. Первыми на работу выезжают водители. До начала пробок им нужно собрать пациентов из разных уголков Алматы и привезти в больницу на диализ (прим.автора диализ - процесс искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма для пациентов с патологией почек). И так каждый день. Каждый обычный день. Но первые январские дни нового года выдались для всех весьма необычными.

"Во вторник мне сообщили, что в районе "Алматы Арены" начинается митинг. Начали звонить пациенты, беспокоиться. Я сказала: ничего страшного, завтра будем работать в обычном режиме. Тогда даже не ожидала таких масштабов. Всю ночь мы не спали. В 4 утра мне стали звонить водители, спрашивать, что будем делать? Говорили, что дороги перекрыты, взрывы, стрельба. Ответила, что война войной, но работать будем. Быстро собирайтесь, выходите, пока рано, давайте соберем всех пациентов. И все встали, собрались и в 6 утра начали работать. То есть в среду, 5 января, мы, как обычно, вышли на работу", - рассказывает директор гемодиализного центра BIOS в Алматы Акмарал Нурмухамедова.

Медицинский центр находится на пересечении улиц Маметовой и Абылай хана. Это не совсем близко к эпицентру событий, но взрывы и стрельбу врачи слышали отчетливо. Обстановка была напряженной. В здании медцентра никогда не было охраны. Только сигнализация и видеонаблюдение на всякий случай. Врачи признаются, было страшно, но по-другому было нельзя - 48 пациентов клиники должны стабильно получать гемодиализ три раза в неделю по четыре часа.

"Мы четко понимали, что для таких пациентов два-три дня пропустить диализ - это чревато последствиями. Другие органы просто могут отказать. Месяцами потом нужно будет приводить этого пациента в порядок. Многие из них с патологиями, у них не выводится жидкость, он ушел от нас, допустим, с весом 50 кг, вернулся 55 кг, это пять литров жидкости в организме - значит, повышается давление, самочувствие ухудшается, жидкость накапливается, дает отдышку. Нет таких пациентов, которые могут выдержать без диализа много дней. Они зависимы, если двух почек нет, они без этого аппарата просто не проживут".

Пациентам тоже было страшно, рассказывает Акмарал Нурмухамедова, у многих из-за стресса поднималось давление, но все они понимали, что процедура гемодиализа для них жизненно необходима. Некоторых пациентов водителям приходилось забирать окольными путями и мчатся в больницу.

"Калкаман закрыли, оттуда не могли пациентов забрать, в сторону "Алматы Арены" перекрыли - митингующие не пропускали. А у нас есть пациенты, которые живут прямо в эпицентре, и их нужно было забирать на диализ. Наши водители находили обходные пути, оставляли машины, как-то проходили, забирали пациентов и привозили. Все трудились самоотверженно. Это общая заслуга коллектива, что пациенты смогли получить лечение. Водители также привозили и увозили персонал, потому что было опасно. Понимала, что рискую не только своей жизнью, но и жизнями своих сотрудников. Осознавала всю ответственность, знала, на что иду, и весь мой персонал знал, что без нас эти пациенты не смогут существовать нормально", - рассказывает врач.

В четверг, 6 января, у водителей медцентра стал заканчиваться бензин. АЗС в городе не работали. Обстановка в Алматы все больше накалялась. Работа медцентра была под большим вопросом.

"В пятницу у нас совсем закончился бензин. Мы узнали, что в сторону Талгара работает одна АЗС, там была огромная очередь. Но у нас не было налички. Все деньги были на карточках. Мы начали собирать, у кого сколько есть, но этого было мало. Когда насобирали деньги, отправили водителя на АЗС, привезли канистрами бензин, заливали друг другу. Но бензин быстро заканчивался. У меня сестра предприниматель, у них есть грузовые "Газели", там у них 80 литров было бензина, они нам отдали, наличные тоже у нее попросили. Как-то выжили".

В пятницу коллектив медцентра обнаружил, что ночью митингующие разгромили магазин люстр, расположенный с ними в одном здании. Клинику, к счастью, мародеры не тронули.

"Наше здание расположено прямо вдоль улицы Маметовой. У нас большие витражные окна, мы так переживали, что что-нибудь случится. Вы знаете, мы все это время работали на адреналине: нужно, надо! А сейчас, видимо, вот этот адреналин заканчивается, смотришь на то, что происходило в те дни, и в таком легком шоке. Единственное, тогда мы молились, чтобы были и свет, и вода. Запас препаратов и медицинских материалов у нас был. В субботу пришлось отменить диализ. Меня просто не хотели отпускать из дома - у знакомого мужа погибла сестренка. Муж говорил: не пойдешь, увольняйся! Родственники со всех сторон звонили. Я сказала: хорошо, один день пережду", - вспоминает врач.

Но уже в воскресенье утром, 9 января, Акмарал Нурмухамедова с коллективом вышла на работу, чтобы дальше спасать жизни людей, которые так нуждаются в диализе. Эта история еще раз доказывает, что герои бывают разными и зачастую они живут с нами по соседству.