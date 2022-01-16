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Около 20 судов пострадали из-за цунами в Японии

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- Назгуль Абдыразакова
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Около 20 судов, размещенных в портах префектур Токусима и Коти на западе Японии, пострадали из-за цунами. Их точная цифра всё еще устанавливается - сбором данных занимается префектура Коти, о чем в воскресенье, 16 января, сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что волны перевернули суда и их унесло в океан. Другие аппараты были смыты у причала.

16 января по меньшей мере 210 тыс. японцев получили от местных властей предписание об эвакуации из-за угрозы цунами. Покинуть свои дома вынуждены жители ряда районов северо-восточных префектур Аомори, Иватэ и Мияги, восточной Тибы, западной Коти, а также юго-западных Миядзаки и Кагосимы. Японское национальное метеорологическое управление предупредило, что 3-метровое цунами может обрушиться на некоторые из юго-западных островов Японии, а также северо-восточную префектуру Иватэ.

Цунами вызвало извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане у берегов Королевства Тонга 15 января.

В тот же день заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что организация следит за ситуацией с цунами в Тихоокеанском регионе и готова оказать помощь, если потребуется.

Источник: "РИА новости"


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URL: https://www.vb.kg/412496
Теги:
Япония
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