Скончался ветеран ВОВ, заслуженный строитель КР Гасанов Асад Гасан-Оглы

Не стало Гасанова Асада Гасан-Оглы - ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного строителя КР. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, в 1942 году Гасанова призвали в ряды Красной Армии на Северо-Кавказский фронт, участвовал в боевых действиях в районе Краснодара и Ставрополя. В составе 10-й зенитно-минометной дивизии принимал участие в освобождении городов: Брянск, Карачев, Минск, Варшава. Великую Победу встречал в Берлине. Является кавалером орденов "Отечественной войны", "Знак почета", награжден 16 боевыми трудовыми медалями и грамотами республики.

"До пенсии работал управляющим строительного треста, начальником управления капитального строительства горисполкома, заместителем главного архитектора г. Бишкек. В последние годы жизни трудился вице-президентом общественного объединения азербайджанцев в Кыргызстане.Гасанов Асад Гасан-Оглы - пример бесконечной стойкости, безграничного мужества и мудрости. Память о нем сохранится в наших сердцах навсегда. Мэрия города Бишкек выражает глубокие соболезнования родным и близким Асада Гасанова"- говорится в сообщении столичной мэрии.