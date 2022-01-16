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Казахстанка спала со своим сыном, а сноху отправляла в другую комнату

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- Назгуль Абдыразакова
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Из ревности 67-летняя женщина хотела разрушить семью сына и желала смерти своей снохе. За помощью она обратилась к экстрасенсу. Пенсионерку не останавливало даже то, что сын и ненавистная ей женщина воспитывают двоих детей. Об этом пишет издание "Экспресс".

Впервые на прием к экстрасенсу бабушка пришла полгода назад, пишет "Экспресс К".

"Это и смешно, и грустно. Она третий год уже живет одна. Каждый визит просит меня провести обряд возврата сына к ней, чтобы он развелся или его жена умерла",- рассказывает экстрасенс Роза Оглы.

Раньше мужчина со своей семьей жил вместе с мамой, которая сильно ревновала сына к его избраннице. Порой, оправдываясь тем, что ей страшно по ночам, мать приходила в спальню супругов, выгоняла сноху в другую комнату и ложилась спать со своим сыном.

Потому он и съехал от родной матери. Я пытаюсь успокоить женщину, чтобы она поняла, что это их семья и нельзя туда лезть. "Уговариваю разными способами, чтобы она не пошла к другим экстрасенсам и не наделала глупостей", - объясняет Роза Оглы.


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URL: https://www.vb.kg/412502
Теги:
Казахстан, семья
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