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Правоохранители Ленинского района сняли добрый ролик

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- Назгуль Абдыразакова
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В УВД Ленинского района столицы сняли добрый ролик, где показали, что хорошие поступки всегда возвращаются к тем, кто их совершает. Об этом сообщает пресс-служба районного управления милиции.

"Сделанное добро может вернуться тебе как удача. Поэтому нужно всегда делать добро людям, помогать, просто выполнять свой долг. Дни проходят, а у человека, которому ты сделал добро, останется в памяти", - таким комментарием описали свое видео правоохранители.

УВД Ленинского района г. Бишкек, призывает всех граждан делать добрые дела, возможно и вам когда-нибудь протянут руку помощи.


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URL: https://www.vb.kg/412503
Теги:
УВД, Бишкек, Добро
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