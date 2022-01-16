Правоохранители Ленинского района сняли добрый ролик

В УВД Ленинского района столицы сняли добрый ролик, где показали, что хорошие поступки всегда возвращаются к тем, кто их совершает. Об этом сообщает пресс-служба районного управления милиции.

"Сделанное добро может вернуться тебе как удача. Поэтому нужно всегда делать добро людям, помогать, просто выполнять свой долг. Дни проходят, а у человека, которому ты сделал добро, останется в памяти", - таким комментарием описали свое видео правоохранители.

УВД Ленинского района г. Бишкек, призывает всех граждан делать добрые дела, возможно и вам когда-нибудь протянут руку помощи.