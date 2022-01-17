Прогноз погоды с 17 до 20 января. В ближайшие два дня ожидается снег

В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 17 по 20 января.

Бишкек 17 января Ночь 3 … 5 °C день 5 … 7 °C, ветер западный 4-9 м/с, дождь 18 января Ночь 0 … 2, °C день 6 … 8 °C, ветер западный 4-9 м/с, ночью дождь, днем без осадков 19 января Ночь 0 … 2 °C день 1 … 3 °C, ветер западный 4-9 м/с, снег 20 января Ночь -2 … -4 °C день 0 … -2 °C, ветер западный 4-9 м/с, ночью снег, днем без осадков

Ош 17 января Ночью 0 … 2 °C днем 8 … 10 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков 18 января Ночь 0 … 2 °C день 8 … 10 °C. ветер западный 4-9 м/с, ночью дождь, днем без осадков 19 января Ночь 0 … 2 °C день 3 … 5 °C Ветер западный 4-9 м/с, снег 20 января Ночь 0 … -2 °C день 1 … 3 °C Ветер западный 4-9 м/с, ночью снег, днем без осадков

Чуйская область 17 января Ночь 0 … 5 °C день 4 … 9 °C, ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, на большей части территории дождь со снегом 18 января Ночь -2 … +3 °C день 5 … 10 °C, ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах дождь со снегом 19 января Ночь -3 … +2 °C день -2 … +3 °C, ветер западный 4-9 м/с, на большей части территории снег 20 января Ночь -2 … -7 °C день 0 … -5 °C Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах снег