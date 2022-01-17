Прогноз погоды с 17 до 20 января. В ближайшие два дня ожидается снег

В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 17 по 20 января.
|Бишкек
|17 января Ночь 3 … 5 °C день 5 … 7 °C, ветер западный 4-9 м/с, дождь
|18 января Ночь 0 … 2, °C день 6 … 8 °C, ветер западный 4-9 м/с, ночью дождь, днем без осадков
|19 января Ночь 0 … 2 °C день 1 … 3 °C, ветер западный 4-9 м/с, снег
|20 января Ночь -2 … -4 °C день 0 … -2 °C, ветер западный 4-9 м/с, ночью снег, днем без осадков
|Ош
|17 января Ночью 0 … 2 °C днем 8 … 10 °C, ветер западный 4-9 м/с, без осадков
|18 января Ночь 0 … 2 °C день 8 … 10 °C. ветер западный 4-9 м/с, ночью дождь, днем без осадков
|19 января Ночь 0 … 2 °C день 3 … 5 °C Ветер западный 4-9 м/с, снег
|20 января Ночь 0 … -2 °C день 1 … 3 °C Ветер западный 4-9 м/с, ночью снег, днем без осадков
|Чуйская область
|17 января Ночь 0 … 5 °C день 4 … 9 °C, ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, на большей части территории дождь со снегом
|18 января Ночь -2 … +3 °C день 5 … 10 °C, ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах дождь со снегом
|19 января Ночь -3 … +2 °C день -2 … +3 °C, ветер западный 4-9 м/с, на большей части территории снег
|20 января Ночь -2 … -7 °C день 0 … -5 °C Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах снег
|Иссык-Кульская область
|17 января Ночь 0 … -5 °C день 3 … 8 °C, ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, без осадков
|18 января Ночь -4 … +1 °C день 2 … 7 °C, ветер западный 4-9 м/с, ночью без осадков днем в отдельных районах снег
|19 января Ночь -4 … +1 °C день 0 … 5 °C. ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, ночью без осадков, днем на большей части территории снег
|20 января Ночь -4 … -9 °C день -1 … 4 °C, ветер западный 4-9 м/с, на большей части территории снег