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ГНС проведет проект по цифровому администрированию акцизного налога

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- Айжан Мамбеталиева
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Государственная налоговая служба при Министерстве финансов с января по 1 июля 2022 года проведет пилотный (экспериментальный) проект по цифровому администрированию акцизного налога по подакцизным товарам, подлежащим обязательной или добровольной маркировке на территории страны.

В частности, с января будет реализовываться пилотный проект по табачным изделиям, с 1 февраля – по алкогольной продукции.

ГНС проведет проект совместно с оператором национальной системы маркировки и прослеживаемости маркированных товаров в КР – ЗАО "Альфа Телеком".

Проект позволит усовершенствовать и упростить администрирование акцизного налога в рамках внедрения фискализации налоговых процедур, создаст благоприятные условия для субъектов, осуществляющих производство и/или импорт подакцизных товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Кроме этого, в ходе проекта будет апробирован механизм подтверждения уплаты акцизного налога в доход бюджета посредством нанесения на алкогольную и табачную продукции или их упаковку средства идентификации.

Дополнительную информацию по маркировке товаров можно получить на сайте системы "Текшер" www.teksher.kg, а также по номерам: (0312) 61-17-94, 61-15-60.


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URL: https://www.vb.kg/412519
Теги:
алкоголь, налоги, табак, Кыргызстан, ГНС
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