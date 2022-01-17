За минувшую неделю 297 пешеходов нарушили правила дорожного движения

Сотрудниками ГУОБДД на территории республики были проведены рейдовые мероприятия с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и недопущения грубых нарушений ПДД.
За минувшую неделю по республике выявлено – 17412 нарушений ПДД. Из них:
за превышение водителями скоростного режима – 2182;
Сотрудники ГУОБДД обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой помнить, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводят к трагическим последствиям. Все участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил дорожного движения.