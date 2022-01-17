В столице работают 18 мобильных медбригад. За сутки сделано 419 выездов

Эпидемиологическая ситуация в столице напряженная, наблюдается рост заболевших. На 17 января в городе Бишкеке количество новых зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии составило 658 случаев.

По данным центра экстренной медицины (ЦЭМ), за последние сутки в Скорую обратились 589 человек, выполнено 479 выездов, даны консультации по телефону – 412 человекам, госпитализировано 111 человек, в том числе с COVID-19 – 21 человек, с пневмонией – 37 горожан, ОРВИ – 4 человека.

На сегодняшний день в столице работают 18 мобильных медбригад. За последние сутки осуществлено 419 выездов, взято 442 мазка на ПЦР-исследование. Мобильные бригады выезжают по заявкам горожан в колл-центр – "118".

За последние сутки в колл-центр "118" поступило 626 обращений, 271 направлено на мобильные бригады с подозрением на COVID-19.

Если вдруг вы чувствуете, что заболели, можете проконсультироваться с врачами ЦСМ и предотвратить недуг еще на начальной стадии. Медики всегда готовы оказать необходимую помощь.

Актуальные телефоны доверия и номера регистратур ЦСМ города Бишкека: