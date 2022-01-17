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В столице работают 18 мобильных медбригад. За сутки сделано 419 выездов

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- Айжан Мамбеталиева
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Эпидемиологическая ситуация в столице напряженная, наблюдается рост заболевших. На 17 января в городе Бишкеке количество новых зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии составило 658 случаев.

По данным центра экстренной медицины (ЦЭМ), за последние сутки в Скорую обратились 589 человек, выполнено 479 выездов, даны консультации по телефону – 412 человекам, госпитализировано 111 человек, в том числе с COVID-19 – 21 человек, с пневмонией – 37 горожан, ОРВИ – 4 человека.

На сегодняшний день в столице работают 18 мобильных медбригад. За последние сутки осуществлено 419 выездов, взято 442 мазка на ПЦР-исследование. Мобильные бригады выезжают по заявкам горожан в колл-центр – "118".

За последние сутки в колл-центр "118" поступило 626 обращений, 271 направлено на мобильные бригады с подозрением на COVID-19.

Если вдруг вы чувствуете, что заболели, можете проконсультироваться с врачами ЦСМ и предотвратить недуг еще на начальной стадии. Медики всегда готовы оказать необходимую помощь.

Актуальные телефоны доверия и номера регистратур ЦСМ города Бишкека:

  1. ОЦСМ Ленинского района: (0990) 88 80 30, (0312) 64 45 42;
  2. ЦСМ №2: (0990) 88 80 28, (0312) 21 03 57;
  3. ЦСМ №11: (0990) 88 80 29, (0312) 31 10 60;
  4. ЦСМ №12: (0990) 88 80 31, (0312) 21 17 32;
  5. ЦСМ №13: (0990) 88 80 32, (0312) 65 73 88;
  6. ЦСМ №17: (0990) 88 80 33, (0312) 55 11 06.


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URL: https://www.vb.kg/412526
Теги:
ЦСМ, Бишкек, врачи, COVID-19, COVID
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