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В жилом массиве "Бакай Ата" незаконно срубили 8 тополей

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- Айжан Мамбеталиева
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В ночь на 17 января в пресс-службу МП "Бишкекзеленхоз" обратились жители жилого массива "Бакай Ата" Свердловского района. По их словам, на улице Ак-Сай ночью незаконно вырубили восемь тополей.

На место выехали сотрудники МП "Бишкекзеленхоз", и там выяснилось, что со стороны предприятия не выдавалось никаких разрешительных документов. Мастерами был вызван наряд милиции, нарушителей забрали в городское отделение милиции для проведения следственных мероприятий. Также был отправлен погрузчик для вывоза стволов.

Милицией по данному факту будут переданы документы в Госкомитет по экологии и климату для вычета нанесённого ущерба зелёным насаждениям.


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URL: https://www.vb.kg/412529
Теги:
мэрия, Бишкекзеленхоз, вырубка деревьев, жилмассив, деревья
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