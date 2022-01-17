В жилом массиве "Бакай Ата" незаконно срубили 8 тополей

В ночь на 17 января в пресс-службу МП "Бишкекзеленхоз" обратились жители жилого массива "Бакай Ата" Свердловского района. По их словам, на улице Ак-Сай ночью незаконно вырубили восемь тополей.

На место выехали сотрудники МП "Бишкекзеленхоз", и там выяснилось, что со стороны предприятия не выдавалось никаких разрешительных документов. Мастерами был вызван наряд милиции, нарушителей забрали в городское отделение милиции для проведения следственных мероприятий. Также был отправлен погрузчик для вывоза стволов.

Милицией по данному факту будут переданы документы в Госкомитет по экологии и климату для вычета нанесённого ущерба зелёным насаждениям.