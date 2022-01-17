Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 96.22 - 97.73

Нурмагомедов откроет рестораны фастфуда в пяти странах, в том числе и в КР

137  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Компания российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова планирует открыть сеть ресторанов быстрого питания M-eat by Khabib. Первое заведение сети уже в деловом центре "Москва-сити". Об этом сообщают "Ведомости".

Как говорится в сообщении, в заведениях будет продаваться продукция собственного завода - томленая курица, говядина и конина в булочке с различными добавками. К концу мая компания планирует запустить еще 14 точек в столице.

У Хабиба Нурмагомедова большие планы. Он рассчитывает открыть 150 точек в пяти странах к концу следующего года. Планируется, что рестораны откроются в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Турции и ОАЭ. Сейчас компания занимается поиском франчайзи в этих странах. В России рассматривается возможность выхода в другие регионы в Центральном федеральном округе, а также на Северном Кавказе. M-eat by Khabib впоследствии также планирует наладить продажи собственной продукции и в магазинах крупных ритейлеров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412533
Теги:
Москва, Хабиб Нурмагомедов, новости мира
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  