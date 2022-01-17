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В Подмосковье неизвестные напали на вдову Градского и похитили ₽100 млн

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В ходе разбойного нападения неизвестные похитили у вдовы Александра Градского Марины Коташенко порядка 100 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Вечером в воскресенье в Подмосковье совершено разбойное нападение на Марину Коташенко, вдову Александра Градского. Неизвестные похитили у нее порядка 100 млн рублей", - сказал собеседник агентства, добавив, что обстоятельства случившегося устанавливаются. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

Позднее источник в правоохранительных органах сообщил, что трое неизвестных на ЦКАД спровоцировали аварию с автомобилем Марины Коташенко, а затем, подсев к ней с оружием, заставили вернуться домой, где забрали у нее деньги.

"Злоумышленники напали на Марину Коташенко на ЦКАД. Они спровоцировали ДТП с автомобилем, где она ехала. Затем трое неизвестных подсели к женщине и, угрожая оружием, заставили вернуться домой в Наро-Фоминский район. Там вымогатели забрали у нее 100 млн рублей, после чего скрылись", - сказал собеседник агентства.

Народный артист РФ Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. В 1976 году широкую известность ему принесло исполнение песни "Как молоды мы были" на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой. В общей сложности Градский является автором более 200 песен. На протяжении карьеры он выпустил несколько десятков музыкальных альбомов. В течение нескольких сезонов был наставником в вокальном телешоу Первого канала "Голос".


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URL: https://www.vb.kg/412534
Теги:
разбой, Москва, артисты эстрады
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