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В Московском районе задержаны подозреваемые в краже

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- Айжан Мамбеталиева
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11 января 2022 года в органы внутренних дел Московского района с заявлением обратился М.М., 1970 года рождения о принятии мер в отношении неизвестных, которые в ночь на 11 января, путем взлома окна парфюмерного магазина расположенного в Московском районе, взломали один из терминалов расположенных в данном магазине и тайно похитили денежные средства в сумме 7500 сомов, жесткий диск камеры наружного видео наблюдения, WI-FI роутер, парфюмерные изделия и денежные средства из кассы данного магазина в сумме 20 000 сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении. Причинили материальный ущерб потерпевшему на общую сумму 491 000 сомов.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений по признакам преступлений предусмотренных статьей 205 (Кража) УК КР.

В ходе принятых неотложных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Московского района по подозрению в совершении данного преступления были задержаны О.А., 1998 года рождения и С.А., 1995 года рождения.

В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС ОВД Московского района. Кроме того сотрудниками милиции автомашина на котором было совершенно преступление водворена в штраф стоянку. Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/412539
Теги:
ГУВД, ИВС, кража, Чуйская область
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