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В столице продолжается демонтаж ограждений возле административных зданий

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- Айжан Мамбеталиева
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Специалисты управления землепользования и строительства мэрии города Бишкека совместно с МП "Тазалык" продолжают работу по демонтажу ограждений возле административных зданий в столице.

В этот раз убрали металлические ограждения у здания Государственной налоговой службы со стороны проспекта Чуй.

Также после выдачи уведомления в добровольном порядке демонтированы и ограждения Бишкекского автомобильно-дорожного колледжа имени Кусаина Кольбаева вдоль проспекта Чынгыза Айтматова.

Работы проводятся на основании обращения государственного учреждения "Бишкекглавархитектура". Также в целях реализации единой стратегической политики в области градостроительно-архитектурной деятельности и улучшения эстетичного облика столицы.


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URL: https://www.vb.kg/412542
Теги:
Бишкекглавархитектура, мэрия, Тазалык, Бишкек
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