В столице продолжается демонтаж ограждений возле административных зданий

Специалисты управления землепользования и строительства мэрии города Бишкека совместно с МП "Тазалык" продолжают работу по демонтажу ограждений возле административных зданий в столице.

В этот раз убрали металлические ограждения у здания Государственной налоговой службы со стороны проспекта Чуй.

Также после выдачи уведомления в добровольном порядке демонтированы и ограждения Бишкекского автомобильно-дорожного колледжа имени Кусаина Кольбаева вдоль проспекта Чынгыза Айтматова.

Работы проводятся на основании обращения государственного учреждения "Бишкекглавархитектура". Также в целях реализации единой стратегической политики в области градостроительно-архитектурной деятельности и улучшения эстетичного облика столицы.