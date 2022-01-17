Китай успешно выполнил первый в 2022 году космический запуск

Китай в понедельник успешно произвел первый в этом году космический запуск, на орбиту вывели спутник "Шиянь-13", предназначенный для изучения околоземного космического пространства. Сообщает РИА Новости со ссылкой на Китайскую корпорацию космической науки и техники (CASC).

Запуск ракеты "Чанчжэн-2D" со спутником на борту состоялся в 10.35 по местному времени (05.35 мск) с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере страны. Через некоторое время после пуска спутник успешно вышел на заданную орбиту.

Для ракет-носителей серии "Чанчжэн" это был уже 406 пуск.

В 2021 году Китай установил новый национальный рекорд по количеству космических запусков в год, их число в прошлом году достигло 55. Предыдущий рекорд из 39 стартов был зафиксирован в 2018 году и повторён в 2020 году.

Между тем, абсолютным рекордсменом по количеству космических пусков в год является Советский Союз - 108 в 1982 году, на втором месте США с 77 стартами в 1966 году. В современной истории России такой рекорд равен 55 пускам в 1992 году.