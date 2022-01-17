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Два новых школьных корпуса появятся при двух школах в Первомайском районе

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- Айжан Мамбеталиева
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Аким Первомайского района Жамалбек Ырсалиев ознакомился с ходом строительных работ образовательных учреждений района.

Жамалбек Ырсалиев проинспектировал строительство дополнительного учебного корпуса средней общеобразовательной школы №18 (переулок Карагайский 31), рассчитан на 225 мест. Двухэтажное здание будет занимать площадь 910 квадратных метров.

На сегодняшний день строительные работы завершены на 95 процентов, завершена внутренняя и наружная отделка здания, устройство полов, окон и дверей, электромонтажные и сантехнические работы, также работы по системе теплоснабжения, водоснабжения и канализации.

Подрядной организацией уже начаты работы по благоустройству территории. Средства выделены из депозитного счета по борьбе с коррупцией.

Работает компания "Дастан Group", согласно конкурса управления капитального строительства (УКС) Чуйской области. Строители обещают завершить работы до конца этого года.

Затем, глава посетил учебный комплекс авторской физико-математической школы-лицея №61. Сейчас на территории лицея практически завершены строительные работы нового корпуса на 375 мест, также спортивного зала. На данный момент ведутся отделочные работы и покраска.

Заказчиком является государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. На объекте работает стройкомпания "Шер Курулуш".


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URL: https://www.vb.kg/412545
Теги:
мэрия, школа, Бишкек
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