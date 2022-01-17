В мэрии Бишкека серьезные структурные преобразования

Мэр столицы Айбек Джунушалиев подписал постановления о создании новых подведомственных учреждений в структуре мэрии Бишкека – Департамента по управлению муниципальным имуществом, Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и Муниципальной инспекции по контролю за благоустройством и землепользованием. Реорганизация подведомственных учреждений проведена по итогам анализа эффективности деятельности структур мэрии и является первым шагом руководства мэрии Бишкека в направлении оптимизации системы управления городским хозяйством.

Одним из серьезных негативных факторов, тормозящим работу столичного муниципалитета, была признана необоснованная раздробленность учреждений и предприятий, породившая большое количество руководителей и управленческого персонала, а также усилившая бюрократическую составляющую в ущерб целям и задачам, поставленным перед муниципальными службами и предприятиями. В связи с этим было принято решение об укрупнении ряда структур.

В целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью города Бишкек создан Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии г. Бишкек путем присоединения к Управлению муниципального имущества Управления земельных ресурсов с передачей Департаменту функций муниципальных предприятий Бишкекские парковки и стоянки, Бишкекреклама и Городские парки, в части коммерческого использования общественных пространств. Функция по содержанию городских парков будет возвращена Бишкекзеленхозу. Этим же постановлением ликвидируются МП Бишкекские парковки и стоянки и МП Бишкекреклама.

Учреждения "Санитарно-экологическая инспекция" и "Управление землепользования и строительства" реорганизованы в Муниципальную инспекцию по контролю за благоустройством и землепользованием мэрии г.Бишкек. Это будет способствовать обеспечению эффективной работы в вопросах контроля и соблюдения порядка использования физическими и юридическими лицами муниципальных зданий и земель, в области обращения с отходами, санитарной очистки и благоустройства.

Управление городского транспорта реорганизовано Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек. В прямое подчинение Департамента введены муниципальные предприятия "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие", "Бишкекское троллейбусное управление", "Бишкекасфальтсервис". Целью создания Департамента является повышение качества перевозок общественным транспортом и реформирование дорожно-транспортной инфраструктуры города Бишкек, эффективное управление и регулирование всего автотранспортного процесса и оказываемых автотранспортных услуг, выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту дорог и объектов благоустройства, путем создания единого органа.