Coca-Сola и Nestle объединились для борьбы с глобальной проблемой

Coca-Cola, Nestle, Unilever и другие крупные международные бренды объединились для борьбы с глобальной проблемой. Более 70 компаний призвали сократить производство пластика в мире ради защиты планеты от катастрофических последствий климатического кризиса. Сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Reuters.

Подписавшие совместное заявление встретятся на Ассамблее ООН по окружающей среде, которая пройдет в феврале и марте 2022 года. На конференции представители брендов должны обсудить способы избавления от губительных для дикой природы пластиковых отходов, которые веками остаются на свалках и загрязняют океаны.

Однако пока не известно, какую именно меру примут компании - будет ли это новое соглашение по переработке и утилизации мусора или такой серьезный шаг, как ограничение по производству товаров из первичного пластика. Эксперты предполагают, что последний способ борьбы с опасными для планеты отходами встретит сопротивление со стороны нефтяных и химических гигантов, а также крупных стран-производителей вроде США.