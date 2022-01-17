КПП на границе с Казахстаном перешли на штатный режим работы

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что пункты пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы перешли на штатный режим работы.

Пункты пропуска "Ак-Жол-автодорожный", "Чалдыбар-автодорожный", "Чон-Капка-автодорожный", "Кен-Булун - автодорожный" и "Токмок-автодорожный" по состоянию на 17 часов 17 января начали осуществлять пропуск граждан Кыргызстана, иностранных граждан и лиц без гражданства как в Кыргызстан – беспрепятственно, так и в Казахстан, но по основаниям-ограничениям, определенным казахстанской стороной.

В пункте пропуска "Ак-Тилек-автодорожный" действуют следующие ограничения:

временно ограничен въезд в Казахстан граждан КР и иностранных граждан через КПП "Ак-Тилек-автодорожный"; граждане Казахстана, находящиеся в Кыргызстане, могут выехать из Кыргызстана через КПП "Ак-Тилек-автодорожный"; граждане Кыргызыстана и иностранные граждане, находящиеся в Казахстане, могут выехать из Казахстана через КПП "Ак-Тилек-автодорожный".

Пункт пропуска "Каркыра-автодорожный" (КР) работает только на прием граждан Республики Казахстан, находящихся в Кыргызстане.

Грузовые транспортные средства пересекают три пункта пропуска "Ак-Тилек - автодорожный" (КР), "Чалдыбар-автодорожный" (КР) и "Чон-Капка-автодорожный" (КР) беспрепятственно, с учетом ограничений, связанных с COVID – 19.

Только порожние грузовые автотранспортные средства могут выехать из Кыргызстана в Казахстан через пункт пропуска "Кен-Булун-автодорожный".

По состоянию на 17 часов 17 января обстановка в пунктах пропуска через кыргызско-казахстанскую госграницу стабильная.

Скоплений лиц и транспортных средств в пунктах пропуска не зафиксировано.