Нацбанк закупил 5,4 млн долларов

В целях сглаживания резких колебаний обменного курса сегодня, 30 марта, Национальный банк провел валютную интервенцию по покупке иностранной валюты на сумму 5,4 миллиона долларов США. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

По его данным, в рамках действующего режима плавающего обменного курса динамика курса иностранной валюты определяется на основе баланса спроса и предложения на внутреннем валютном рынке.

Что касается снижения курса доллара США по отношению к кыргызскому сому, то обменный курс формируется от текущего баланса спроса и предложения на иностранную валюту населения и различных бизнес-сообществ. На баланс спроса и предложения влияют как внешние, так и внутренние факторы. Следовательно, на снижение курса доллара США повлияло преобладание предложения иностранной валюты над ее спросом, а также текущее укрепление национальных валют страносновных торговых партнеров Кыргызстана по отношению к доллару США.