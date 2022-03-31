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Нацбанк закупил 5,4 млн долларов

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- Назгуль Абдыразакова
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В целях сглаживания резких колебаний обменного курса сегодня, 30 марта, Национальный банк провел валютную интервенцию по покупке иностранной валюты на сумму 5,4 миллиона долларов США. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

По его данным, в рамках действующего режима плавающего обменного курса динамика курса иностранной валюты определяется на основе баланса спроса и предложения на внутреннем валютном рынке.

Что касается снижения курса доллара США по отношению к кыргызскому сому, то обменный курс формируется от текущего баланса спроса и предложения на иностранную валюту населения и различных бизнес-сообществ. На баланс спроса и предложения влияют как внешние, так и внутренние факторы. Следовательно, на снижение курса доллара США повлияло преобладание предложения иностранной валюты над ее спросом, а также текущее укрепление национальных валют страносновных торговых партнеров Кыргызстана по отношению к доллару США.


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URL: https://www.vb.kg/412561
Теги:
доллар, Национальный Банк
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