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Около столичного муниципалитета больше нет шлагбаумов и охранной будки

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- Айжан Мамбеталиева
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Управлением землепользования и строительства мэрии города Бишкек совместно с МП "Тазалык" демонтированы охранная будка и два шлагбаума возле столичного муниципалитета.

Работы проведены в целях реализации единой стратегической политики в области градостроительно-архитектурной деятельности и улучшения эстетичного облика столицы.

В муниципалитете также обращаются к горожанам с просьбой присылать свои обращения касательно незаконных объектов на страницах управления в соцсетях:

Facebook: https://www.facebook.com/uzsbishkek/

Instagram: uzs@bishkek.kg

Twitter: @uzsmeriakg


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URL: https://www.vb.kg/412562
Теги:
мэрия, Бишкек
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