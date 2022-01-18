Около столичного муниципалитета больше нет шлагбаумов и охранной будки

Управлением землепользования и строительства мэрии города Бишкек совместно с МП "Тазалык" демонтированы охранная будка и два шлагбаума возле столичного муниципалитета.

Работы проведены в целях реализации единой стратегической политики в области градостроительно-архитектурной деятельности и улучшения эстетичного облика столицы.

В муниципалитете также обращаются к горожанам с просьбой присылать свои обращения касательно незаконных объектов на страницах управления в соцсетях:

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