Около столичного муниципалитета больше нет шлагбаумов и охранной будки

Управлением землепользования и строительства мэрии города Бишкек совместно с МП "Тазалык" демонтированы охранная будка и два шлагбаума возле столичного муниципалитета.
Работы проведены в целях реализации единой стратегической политики в области градостроительно-архитектурной деятельности и улучшения эстетичного облика столицы.
В муниципалитете также обращаются к горожанам с просьбой присылать свои обращения касательно незаконных объектов на страницах управления в соцсетях:
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