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Задержан по подозрению в коррупции глава ГТС Адилет Кубанычбеков

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- Бакыт Басарбек
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По делу коррупции задержан председатель Государственной таможенной службы Адилет Кубанычбеков. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, в ходе проводимой работы были получены данные о масштабной коррупции в органах таможенной службы, к которой причастны руководство и начальники структурных подразделений.

"Имеющиеся данные свидетельствуют о лоббировании руководством Таможенной службы интересов частных компаний, занимающихся импортом товаров, которым создаются льготные условия, а таможенное оформление производиться с грубым нарушением законодательства, используются схемы по укрытию товаров от таможенного администрирования за систематическое получение взяток.

Кроме этого, руководство Таможенной службы в целях личного обогащения, прикрываясь интересами государства, необоснованно завышает стоимость около таможенных услуг для субъектов внешнеэкономической деятельности, предоставляемых аффилированными компаниям.

По данным фактам 17 января текущего года было возбуждено уголовное дело по ст.336 ч.1 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (Коррупция), в рамках которого по подозрению в совершении данного преступления был задержан и водворен в ИВС СИЗО председатель Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики Адилет Кубанычбеков.

О ходе и результатах расследования данного уголовного дела ГКНБ дополнительно будет информировать общественность".

Напомним, Адилет Кубанычбеков был назначен главой ГТС главой кабмина Акылбеком Жапаровым.


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URL: https://www.vb.kg/412564
Теги:
ГКНБ, задержание, таможня
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