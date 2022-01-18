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ЦИК зарегистрировала четырех кандидатов на повторные выборы ЖК

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане ЦИК зарегистрировала четырех кандидатов на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Первомайскому № 27 и Свердловскому № 29 одномандатным избирательным округам. Сообщается на сайте ЦИК.

Сообщается, что зарегистрированы следующие кандидаты:

1. Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна по Первомайскому избирательному округу №27;

2. Бакиров Бакыт Жеентайович по Свердловскому избирательному округу №29;

3. Токтакунов Нурбек Акбарович по Первомайскому избирательному округу №27;

4. Тургунбаев Улукбек Абдивалиевич по Свердловскому избирательному округу №29.

Всего же в ЦИК поступили уведомления от 32 кандидатов (в порядке самовыдвижения) о намерении участвовать на повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша, которые пройдут 27 февраля 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/412565
Теги:
выборы, Жогорку Кенеш, ЦИК
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