Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 96.22 - 97.73

В Бишкеке пройдет Центрально-Азиатский форум по гендерному развитию

188  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке сегодня, 18 января, состоится Центрально-Азиатский форум "Что работает в развитии?" по предотвращению сексуального и гендерного насилия, расширения прав и возможностей̆ женщин, а также роли личностного роста в развитии.

Об этом сообщают организаторы форума - международная организация International Alert и структура "ООН - женщины".

В форуме выступят представители министерств, известные предприниматели, активисты и эксперты, которые поделятся работающими подходами в регионе исходя из собственного опыта. В вопросе обеспечения сплоченности общества также выступят историки, теологи и академики.

"Наблюдается причинно-следственная связь между формированием личности, насилием в семье, в первую очередь в отношении женщин и девочек, и развитием в обществе. Соответственно, мы будем обсуждать то, что действительно работает в решении этих проблем через обеспечение личностного роста", – подчеркнула представительница International Alert в Кыргызстане Шакират Токтосунова.

Отметим, форум организован независимой международной организацией по миростроительству и предотвращению конфликтов International Alert, работающей в КР с 2010 года, а также структурой "ООН - женщины", деятельность которой посвящена борьбе за гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412567
Теги:
гендер, форум, женщины, женский форум, ООН
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  