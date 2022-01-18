В Бишкеке пройдет Центрально-Азиатский форум по гендерному развитию

В Бишкеке сегодня, 18 января, состоится Центрально-Азиатский форум "Что работает в развитии?" по предотвращению сексуального и гендерного насилия, расширения прав и возможностей̆ женщин, а также роли личностного роста в развитии.

Об этом сообщают организаторы форума - международная организация International Alert и структура "ООН - женщины".

В форуме выступят представители министерств, известные предприниматели, активисты и эксперты, которые поделятся работающими подходами в регионе исходя из собственного опыта. В вопросе обеспечения сплоченности общества также выступят историки, теологи и академики.

"Наблюдается причинно-следственная связь между формированием личности, насилием в семье, в первую очередь в отношении женщин и девочек, и развитием в обществе. Соответственно, мы будем обсуждать то, что действительно работает в решении этих проблем через обеспечение личностного роста", – подчеркнула представительница International Alert в Кыргызстане Шакират Токтосунова.

Отметим, форум организован независимой международной организацией по миростроительству и предотвращению конфликтов International Alert, работающей в КР с 2010 года, а также структурой "ООН - женщины", деятельность которой посвящена борьбе за гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин.