Работу Центра по обслуживанию предпринимателей жестко раскритиковали

В Кыргызстане первый заместитель председателя кабинета министров Арзыбек Кожошев провел совещание по итогам внеплановой проверки Центра обслуживания предпринимателей в городе Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе совещания Арзыбек Кожошев подверг жесткой критике работу Центра обслуживания предпринимателей, отметив безответственность руководства, чьих сотрудников не оказалось на рабочем месте.

"Центр был создан для развития предпринимательской деятельности, а не ради "галочки". Необходимо перезагрузить работу центра, улучшить ее взаимодействие и взять на особый контроль оперативное управление. Ответственные сотрудники должны владеть информацией, а не перенаправлять граждан обратно в министерства", - отметил первый зампред кабмина.

Он добавил, что в отношении недобросовестных сотрудников будут применены дисциплинарные меры, а также дал поручение в недельный срок привести в соответствие работу центра с подготовкой плана мероприятий по улучшению её эффективности.

Отмечается, что в связи с многочисленными жалобами предпринимателей Арзыбек Кожошев с внеплановой проверкой посетил Центр обслуживания предпринимателей.

На момент проверки из 9 сотрудников на своих рабочих местах оказались лишь пятеро.