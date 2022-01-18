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Работу Центра по обслуживанию предпринимателей жестко раскритиковали

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане первый заместитель председателя кабинета министров Арзыбек Кожошев провел совещание по итогам внеплановой проверки Центра обслуживания предпринимателей в городе Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе совещания Арзыбек Кожошев подверг жесткой критике работу Центра обслуживания предпринимателей, отметив безответственность руководства, чьих сотрудников не оказалось на рабочем месте.

"Центр был создан для развития предпринимательской деятельности, а не ради "галочки". Необходимо перезагрузить работу центра, улучшить ее взаимодействие и взять на особый контроль оперативное управление. Ответственные сотрудники должны владеть информацией, а не перенаправлять граждан обратно в министерства", - отметил первый зампред кабмина.

Он добавил, что в отношении недобросовестных сотрудников будут применены дисциплинарные меры, а также дал поручение в недельный срок привести в соответствие работу центра с подготовкой плана мероприятий по улучшению её эффективности.

Отмечается, что в связи с многочисленными жалобами предпринимателей Арзыбек Кожошев с внеплановой проверкой посетил Центр обслуживания предпринимателей.

На момент проверки из 9 сотрудников на своих рабочих местах оказались лишь пятеро.


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URL: https://www.vb.kg/412571
Теги:
Бишкек, предприниматель, кабмин
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