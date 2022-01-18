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Фермеров КР обеспечат дождевальными и капельными поливными системами.

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане сельских товаропроизводителей обеспечивают дождевальными и капельными поливными системами.

В 2021 году Минсельхоз разработал новый лизинговый проект с бюджетом 426,7 миллиона сомов, направленный на распространение современных технологий полива, поливных систем дождевального и капельного орошения. 6 октября 2021 года было принято распоряжение кабинета министров за № 227 и в ОАО "Айыл Банк" открыт новый кредитно-лизинговый проект.

Согласно принятому распоряжению, банк выдает сельским товаропроизводителям сельскохозяйственную и перерабатывающую технику, а также оборудование для капельного орошения на льготных основаниях сроком на 10 лет с процентной ставкой 4,5 процента. В настоящее время Министерство финансов КР перечислил банку 125 миллионов сомов и 32 единицы техники были выданы в лизинг. Банком были получены 11 заявок от крестьян республики на получение поливных машин.

В настоящее время в Кыргызстане следующие производственные и частные предприятия предлагают сельхозтоваропроизводителям дождевальные поливные системы:

  1. предприятие "АгроЭкспертГрупп", руководитель Байконоев Чубак (0701 561156);
  2. предприятие "РейнЭксперсс", руководитель Дунганов Малик (0555 188893).
  3. А также следующие предприятия предлагают поливные системы капельного орошения:
  4. ЧП "Мирба" город Бишкек, руководитель Асилбек уулу Мирбали (0703 941490);
  5. предприятие "Уни Пласт", город Бишкек, руководитель Жумадилов Адилет (0706 225000);
  6. предприятие "Аква Строй", город Бишкек, руководитель Имашев Жеңиш (0703 456000);
  7. ЧП "Мухаммадрасул", город Джалал-Абад, руководитель Мухаммадрасулов Айбек (706 445233);
  8. ЧП "Бахадыр", город Джалал-Абад, руководитель Юнусов Бахадыр (0772 240848);
  9. ЧП "Хасан", город Джалал-Абад, руководитель Исаков Хасан (0553 743890);
  10. ЧП "Абдумажитов", город Джалал-Абад, руководитель Абдумажитов Аббоз (0703 952283).


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URL: https://www.vb.kg/412575
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство
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