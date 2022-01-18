Фермеров КР обеспечат дождевальными и капельными поливными системами.

В Кыргызстане сельских товаропроизводителей обеспечивают дождевальными и капельными поливными системами.

В 2021 году Минсельхоз разработал новый лизинговый проект с бюджетом 426,7 миллиона сомов, направленный на распространение современных технологий полива, поливных систем дождевального и капельного орошения. 6 октября 2021 года было принято распоряжение кабинета министров за № 227 и в ОАО "Айыл Банк" открыт новый кредитно-лизинговый проект.

Согласно принятому распоряжению, банк выдает сельским товаропроизводителям сельскохозяйственную и перерабатывающую технику, а также оборудование для капельного орошения на льготных основаниях сроком на 10 лет с процентной ставкой 4,5 процента. В настоящее время Министерство финансов КР перечислил банку 125 миллионов сомов и 32 единицы техники были выданы в лизинг. Банком были получены 11 заявок от крестьян республики на получение поливных машин.

В настоящее время в Кыргызстане следующие производственные и частные предприятия предлагают сельхозтоваропроизводителям дождевальные поливные системы: